Choque entre tren y autobús deja varios muertos y decenas de heridos en Atlacomulco

EL VALLE

Un trágico accidente se registró este lunes en la carretera federal Atlacomulco–Maravatío, a la altura de la zona industrial, donde un ferrocarril impactó contra un autobús de pasajeros de doble piso perteneciente a la línea Herradura de Plata.

De manera preliminar, las autoridades confirmaron el fallecimiento de 10 personas y reportaron al menos 45 lesionados, quienes fueron atendidos en el lugar por los cuerpos de emergencia y posteriormente trasladados al Hospital General de Atlacomulco.

En las labores de rescate y atención participan la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), la Cruz Roja Mexicana, así como elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, la Fiscalía mexiquense y las unidades municipales de Protección Civil de Jocotitlán y San Felipe del Progreso, además de corporaciones de apoyo de la región.

Las autoridades mantienen acordonada la zona del accidente y realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del choque.