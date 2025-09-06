De enero a marzo de 2025 se registraron, de manera preliminar, 211 894 defunciones

Staff/RG

Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, la influenza en conjunción con la neumonía y las enfermedades del hígado, fueron las primeras cinco causas de defunción a nivel nacional.

Del total de defunciones registradas, 93.1 % ocurrió en 2025. Las restantes sucedieron en años previos.

La tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 162.5, similar a la del mismo periodo en 2024 que fue de 164.5.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer las cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) que corresponden al periodo de enero a marzo de 2025. Los datos que integran las EDR los suministraron 4 286 fuentes informantes.

Para la estadística definitiva «a publicarse en el último trimestre de 2026» se realizará el proceso de confronta con la Secretaría de Salud para cuatro grupos: defunciones maternas, muertes de menores de 5 años, agresiones (presuntos homicidios) y las provocadas por causas sujetas a vigilancia epidemiológica.

Características de la defunción

En México, entre enero y marzo de 2025, se contabilizaron, de forma preliminar,

211 894 defunciones registradas: 1 445 menos respecto al mismo periodo de 2024.

Las defunciones que se registraron y ocurrieron en el periodo ascendieron a 197 242. Esta información proviene de los certificados de defunción que se captaron en las Oficialías del Registro Civil y en los servicios médicos forenses, así como de actas de defunción que emitieron las primeras y de cuadernos estadísticos de las Agencias del Ministerio Público

Entre 2016 y 2023, la tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes, que corresponde al periodo de enero a marzo, se incrementó 5.7 puntos. Para el mismo periodo de referencia, entre 2023 y 2024 (preliminar), la tasa aumentó 3.3 puntos. De forma preliminar, entre 2024 y 2025, disminuyó 2.0 puntos.

En el periodo de referencia, 44.3 % de las defunciones registradas correspondió a mujeres y 55.6 %, a hombres. En 114 casos no se especificó el sexo de la persona.

Causas de la defunción

Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres primeras causas de defunción a nivel nacional, tanto para mujeres como para hombres.

A partir de la cuarta posición, se observan diferencias en la posición de las causas de defunción, entre el total y según sexo