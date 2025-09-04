Marco Rubio: Maduro es un ‘narcotraficante’ y ‘terrorista fugitivo’ en EU

EXCELSIOR

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, endureció su discurso contra Nicolás Maduro al calificarlo de “narcotraficante” y “terrorista”, asegurando que no se trata de una opinión sino de hechos respaldados por un gran jurado en el Estado de Nueva York. En declaraciones difundidas este jueves, el jefe de la diplomacia estadunidense subrayó que existen encausamientos en tribunales que, a su juicio, invalidan cualquier pretensión de legitimidad del líder venezolano.

“Nicolás Maduro es un narcotraficante y un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el Estado de Nueva York”, afirmó Rubio. Según el canciller, “en el Estado de Nueva York la Fiscalía presentó evidencia y ellos lo encauzaron, un gran jurado de individuos en el Estado de Nueva York”. Agregó que “salió después, hace dos años, un nuevo encauzamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente en los años empezando en los años de Chávez con la droga”.

Rubio desestimó el peso de los foros multilaterales en el reconocimiento político del mandatario venezolano.

“A mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, eres un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido. Eres un fugitivo encauzado que está enfrentando cargos en el distrito sur de Nueva York y en los Estados Unidos por un gran jurado”, sostuvo durante una conferencia de prensa en su gira de trabajo en Ecuador.

El secretario de Estado también fue consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos repita acciones como las realizadas “el otro día con estos grupos narcoterroristas” en países aliados.

“La otra pregunta fue que si nosotros vamos a hacer acciones parecidas a lo que ocurrió el otro día con estos grupos narcoterroristas en países que son aliados y le diré que en esos países por ejemplo, posiblemente no sea necesario porque esos países lo van a hacer, van a cooperar con nosotros, van a cooperar con nosotros en esas acciones”, dijo.

En contraste, Rubio aseguró que Venezuela “no puede cooperar” con Estados Unidos porque, según él, “ellos son parte del terrorismo”. Insistió en que “no es un gobierno” ni “un régimen político”, sino “una organización terrorista de crimen organizada que se ha apoderado de un territorio nacional y están utilizando ese territorio nacional para ellos convertirse ricos, para ellos convertirse en personas con billones de dólares”. Por ello, indicó, “son encausadas por las cortes de Estados Unidos”.

El legislador diferenció la situación venezolana de la de otros países de la región, al destacar su disposición a colaborar con Washington. “Pero en el caso de Ecuador, en el caso de otros países, esos países están cooperando con nosotros”, señaló, y contrastó: “en el caso de Venezuela no hay gobierno, no hay cooperación, incluso ellos están involucrados en el narcotráfico”.

Rubio enmarcó sus declaraciones en un argumento de seguridad regional, al alegar que el vínculo entre estructuras criminales y el aparato de poder en Caracas impide la coordinación bilateral habitual.

Rubio añade a cárteles ecuatorianos en la lista de terroristas

El secretario de Estado también confirmó la designación como organizaciones terroristas extranjeras de Los Choneros y Los Lobos, al señalar que Ecuador enfrenta amenazas transnacionales. Explicó que esta declaratoria permite a Estados Unidos congelar bienes o activos de estos grupos en territorio estadunidense y fortalecer el intercambio de inteligencia, y adelantó que “se analiza la designación de al menos otros dos grupos que operan en Ecuador”.

Rubio detalló que “tuvimos dos reuniones muy importantes… empiezo con el tema de seguridad, sin seguridad es imposible avanzar económicamente y eso es algo que la canciller y el presidente Noboa lo saben”, y reconoció que “las amenazas internas que enfrenta Ecuador provienen desde el extranjero”.

“Vamos a hacer todo lo posible para ayudarlos”, dijo, al confirmar un desembolso de 13.5 millones de dólares para combatir el crimen y el narcotráfico desde el Departamento de Defensa, y que “se están por confirmar otros 6 millones de dólares” para la adquisición de drones destinados a la fuerza naval ecuatoriana. Rubio agradeció a Noboa y a la canciller Gabriela Sommerfeld y calificó el encuentro como “muy productivo”.

El alto funcionario ofreció estas declaraciones tras su reunión con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet. Añadió que, aunque el apartado arancelario no le compete, confía en que existan mejoras para la situación comercial con Ecuador.