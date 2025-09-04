Gobierno de México declara Día Feriado en la inauguración del Mundial 2026

SOY FÚTBOL

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha dado un paso histórico al declarar el día de la inauguración del Mundial 2026 como feriado oficial. Este anuncio ha sido recibido con entusiasmo por los aficionados al fútbol, quienes podrán disfrutar del evento sin preocupaciones laborales. La fecha marcada en el calendario es el 11 de junio de 2026, un día que promete ser inolvidable para todos los mexicanos.

Brugada no solo se quedó en el anuncio del feriado, sino que también reveló una serie de actividades que se llevarán a cabo en la capital. Entre ellas, destaca un torneo infantil que contará con hasta 10 mil partidos en barrios y colonias, fomentando el amor por el fútbol desde temprana edad. Además, se planea una clase masiva de fútbol en el Zócalo, buscando imponer un nuevo récord en este emblemático lugar.

El compromiso de la CDMX con los aficionados es claro. Las autoridades han asegurado que el ambiente mundialista se vivirá en cada una de las 16 alcaldías, evitando que la emoción se concentre solo en ciertas áreas. Se planean festivales futboleros que permitirán a todos los ciudadanos ser parte de esta fiesta global, llevando la pasión del fútbol a cada rincón de la ciudad.

En cuanto a la movilidad, Brugada ha destacado que se están realizando obras para mejorar el transporte público, garantizando un servicio eficiente y de calidad durante el Mundial. Estas mejoras no solo beneficiarán a los turistas que visiten la capital, sino que también quedarán como un legado para los ciudadanos, mejorando su calidad de vida a largo plazo.