La Asociación de Abogados Cristianos logra suspender la CURP biométrica gracias a los amparos interpuestos

Staff/RG

La Asociación de Abogados Cristianos (AAC) celebra un triunfo histórico en la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos, distintos jueces federales han concedido medidas precautorias que ordenan al Gobierno Federal que no entre en vigor la reforma de la CURP biométrica y que se abstenga de recaudar datos biométricos de los ciudadanos amparados.

Este logro es fruto de los más de mil amparos promovidos por la AAC en representación de adultos, padres de familia y de los hijos por nacer, con el objetivo de frenar la entrega forzada de datos sensibles sin orden judicial.

La AAC recuerda que la recolección de datos biométricos sin consentimiento ni control judicial vulnera derechos reconocidos en la Constitución Mexicana y en tratados internacionales, entre ellos el derecho a la privacidad, la seguridad de los datos personales y la protección de la familia.

El director jurídico de la AAC, Carlos Ramírez, afirma que: “La justicia ha reconocido que la imposición de la CURP biométrica representa una amenaza directa a la privacidad y a la dignidad de las personas. Esta victoria demuestra que el pueblo mexicano no está dispuesto a ceder sus derechos fundamentales frente a medidas arbitrarias del Estado”.