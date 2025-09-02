Administración estatal exige a la FGE esclarecer homicidio del dueño de las joyerías London

- Lamenta gobierno de Puebla asesinato del empresario Efrén Ramírez
Erika Méndez
El gobierno de Puebla lamentó el asesinato del empresario Efrén Ramírez Maldonado, el pasado 1 de septiembre, presuntamente en un asalto en su domicilio.
A través de redes sociales, este martes, la administración encabezada por Alejandro Armenta Mier expresó sus condolencias a la familia y seres cercanos de la víctima.
Señaló que es un hecho que indigna, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) el pronto esclarecimiento y que no quede impune.
