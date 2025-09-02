Administración estatal exige a la FGE esclarecer homicidio del dueño de las joyerías London

Lamenta gobierno de Puebla asesinato del empresario Efrén Ramírez

Erika Méndez

El gobierno de Puebla lamentó el asesinato del empresario Efrén Ramírez Maldonado, el pasado 1 de septiembre, presuntamente en un asalto en su domicilio.

A través de redes sociales, este martes, la administración encabezada por Alejandro Armenta Mier expresó sus condolencias a la familia y seres cercanos de la víctima.

Señaló que es un hecho que indigna, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) el pronto esclarecimiento y que no quede impune.