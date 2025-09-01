Avalan en Comisión del Congreso acuerdo para rehabilitación de vialidades en Zona Metropolitana de Puebla

Desde Puebla
Con la finalidad de fortalecer la rehabilitación de infraestructura vial en la Zona Metropolitana de Puebla, la Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Infraestructura a que, en coordinación con los ayuntamientos, implemente acciones de bacheo y de equipamiento urbano.
La propuesta legislativa también hace un llamado para que se incluya la señalización con criterios de accesibilidad para beneficiar a la población, en especial a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Cabe señalar que el proyecto de acuerdo fue elaborado con las propuestas legislativas de las diputadas Fedhra Isabel Suriano Corrales y Floricel González Méndez.
A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas: Fedhra Isabel Suriano Corrales, Celia Bonaga Ruiz, Angélica Patricia Alvarado Juárez y el legislador Jaime Alejandro Aurioles Barroeta.
