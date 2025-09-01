Consolidar desarrollo e investigación en complejos regionales, refrenda Lilia Cedillo

-Al sostener una reunión con la comunidad del Complejo Regional Mixteca en Atlixco como parte de su campaña, la académica reiteró que para la institución todas y todos sus estudiantes son importantes

Desde Puebla

Durante su gira de campaña por la titularidad de la Rectoría de este 01 de septiembre, Lilia Cedillo Ramírez, refrendó consolidar el desarrollo académico e investigación en los complejos regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para que sean un referente no sólo en la entidad sino en todo el país.

Al sostener una reunión con la comunidad del Complejo Regional Mixteca en Atlixco, la académica reiteró que para la institución todas y todos sus estudiantes son importantes, por ello, se fortalecerán los programas para garantizar que tengan una educación de calidad y puedan alcanzar sus objetivos en el ámbito profesional.

Tras el encuentro en el que alumnas, alumnos y personal reconocieron los avances en la universidad, recordó que actualmente la BUAP tiene más espacios y brinda oportunidades para que la población tenga una educación superior.

Posteriormente, Lilia Cedillo Ramírez, visitó la preparatoria “Simón Bolívar” (Atlixco) y “2 de Octubre de 1968” (Puebla capital) donde recalcó que buscará ampliar la oferta académica y garantizar el pase automático a licenciaturas para todas y todos los egresados de la máxima casa de estudios de Puebla.