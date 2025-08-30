Manifestantes vandalizaron la fuente de San Miguel, en el Zócalo de Puebla 

Erika Méndez

Un grupo de manifestantes del colectivo “Morras Sororas Histéricas e Históricas”, vandalizó la fuente de San Miguel en Puebla.

Este 30 de agosto se pronunciaron en conmemoración al Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

No obstante, con martillos y pintura comenzaron a vandalizar la fuente de San Miguel, situación que provocó indignación de los habitantes, que decidieron enfrentarlas.

Sumado a ello, hicieron pintas en las estaciones de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) y en algunos monumentos, una de las presuntas involucradas fue detenida.

Al menos 3 mujeres y 2 hombres fueron detenidos por la policía municipal, luego de que se enfrentaron a las integrantes del colectivo “Morras Sororas Histéricas e Históricas”, para impedir que sigan destruyendo la fuente de San Miguel en el zócalo de Puebla capital.

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA PRESENTARÁ DENUNCIA

La Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural informa que durante la tarde del 30 de agosto se registraron afectaciones en la Fuente de San Miguel, ubicada en el Zócalo de la capital, en el marco de una manifestación.

Entre los daños se identifican desprendimientos en algunas secciones, alteraciones en un injerto previamente reparado, agua teñida con colorantes y pintura en el tazón externo.

A través de esta dependencia se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para la evaluación y seguimiento de los hechos