Ni Delfina ni los Lorenzos, el nuevo presidente del PRI estatal es Juan José Castro

Desde Puebla

Este día, en reunión con secretarios, sectores, organizaciones y organismos especializados del PRI, fue presentado Juan José Castro Justo como el nuevo presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del partido en Puebla.

Castro Justo continuará con los trabajos del priismo, con el respaldo del dirigente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandro Moreno Cárdenas, quien estuvo representado por el secretario de Organización, Jorge Armando Meade Ocaranza.

El nuevo líder del PRI estatal ha sido en tres ocasiones diputado federal, senador de la República, así como secretario de Estado en Guerrero. Su última encomienda fue ser delegado General en las pasadas elecciones en Veracruz.

El presidente, junto a la secretaria General del CDE, diputada Delfina Pozos Vergara, sostendrá diversas reuniones con la estructura del partido, así como con liderazgos con la finalidad de continuar la ruta de fortalecimiento del PRI.