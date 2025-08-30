Encontraron dos ejecutados en Eloxochitlán

Desde Puebla
Dos hombres fueron localizados sin vida en caminos de la sierra Negra en el municipio San Miguel Eloxochitlán
Entre Tlaquia y Tepepan Eloxochitlá, personas realizaron el macabro hallazgo de los dos hombres entre los arbustos, maniatados de pies y manos y con huellas de tortura.
Cabe mencionar hasta el momento se desconoce la identidad de los occisos y el por qué les quitaron sus vidas
El camino donde fueron halladas las personas colinda con el estado de Veracruz
