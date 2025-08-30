Con jornadas “Tejiendo Paz”, Gobierno estatal fomenta, deporte, salud y bienestar

-La secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, ante cientos de vecinos del Infonavit Amalucan exhortó a reconstruir el tejido social.

-La administración de Alejandro Armenta trabaja en sintonía con la política nacional de atención a las causas desde la raíz, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el compromiso de atender las causas y reconstruir el tejido social, en un ambiente deportivo y comunitario, la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, encabezó la jornada “Tejiendo Paz” en la explanada del Infonavit de Amalucan en la ciudad de Puebla, a la que asistieron cientos de colonos.

El gobernador del Estado, Alejandro Armenta, ha resaltado la importancia de que sea a través de la activación física como se reconstruya el tejido social y se motive a la niñez, así como a la juventud a alcanzar sus metas y ser más saludables, al adoptar una alimentación sana y evitar el consumo de bebidas con endulcorantes.

La señora Leticia Sánchez acudió junto con su hijo a la jornada, pues reconoció que este tipo de iniciativas ayudan a la población a ejercitarse. Además destacó que la secretaria Gaby “La Bonita” Sánchez, es un ejemplo a seguir de superación. Por su parte, Juan Carlos Carreto acompañó a su mamá a la activación y resaltó que dicha iniciativa ayuda a los jóvenes a acercarse al deporte, ya que muchos no tienen la facilidad económica para practicarlo. “El deporte es algo muy importante para todos los jóvenes, que deberíamos hacer siempre, pues así se han salvado vidas”.

La campeona mundial de boxeo y actual titular de la Secretaría de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, lideró las actividades físicas con el objetivo de fomentar la integración familiar y promover la paz en colonias y juntas auxiliares.

En su mensaje reconoció que el deporte es una herramienta poderosa para la transformación social y alejar a las niñas, niños y jóvenes de las adicciones, la violencia y las malas compañías.

Alineados a la política nacional de atención a las causas desde la raíz, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez, expuso su historia de vida ante las y los jóvenes asistentes, afirmó que ella es un ejemplo claro de que los sueños sí se vuelven realidad. “Mi ejemplo es una muestra de que sí podemos y que todo lo que nos proponemos lo podemos cumplir, podemos ser campeones, secretaria y hasta presidenta de México”, afirmó la funcionaria.

Durante la jornada “Tejiendo Paz”, las familias asistentes participaron en una amplia variedad de actividades recreativas y formativas, como activaciones físicas, exhibiciones de Tae Kwon Do, lucha libre, funciones de boxeo y charlas enfocadas al bienestar de la juventud.

Además, se instalaron módulos de atención e información por parte de diversas dependencias estatales, entre ellas el DIF Estatal, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo con su Bolsa de Trabajo y la Banca de la Mujer; el ICATEP, el Instituto de Educación Digital, la Secretaría de las Mujeres, y la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, con el objetivo de acercar servicios y oportunidades a la comunidad.