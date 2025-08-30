Julión Álvarez dará concierto gratis en Puebla este 15 de septiembre

Excelsior

Como parte de los festejos patrios del 15 de septiembre en la capital poblana, el cantante Julión Álvarez será el encargado de amenizar la noche con un concierto gratuito que se llevará a cabo en el Paseo Bravo, con el escenario montado en dirección a la Avenida Juárez.

El Ayuntamiento de Puebla anunció que se espera una asistencia aproximada de 40 mil personas para este evento masivo, el cual formará parte de las celebraciones oficiales por el Grito de Independencia 2025.

Aunque aún no se ha confirmado el horario exacto del espectáculo, tradicionalmente estas presentaciones inician alrededor de las 23:30 horas, tras la ceremonia del Grito encabezada por las autoridades.

Debido a la gran expectativa que ha generado la presentación del llamado “Rey de la Taquilla”, las autoridades también analizan si se permitirá la venta de bebidas alcohólicas durante el evento. La decisión final será anunciada a más tardar el jueves 28 de agosto.

Se espera que tanto habitantes como visitantes de Puebla acudan en gran número para disfrutar del espectáculo gratuito de Julión Álvarez, quien sigue siendo uno de los artistas más queridos del regional mexicano.