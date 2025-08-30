Inauguran “Ficómics BUAP 2025”

Staff/RG

Abierto al público toda la riqueza del noveno arte hasta el 31 de agosto en el CCU

Como un evento lleno de riqueza artística, imaginación, color, fantasía y literatura, el “Ficómics BUAP 2025” fue inaugurado este viernes en el Complejo Cultural Universitario, para ofrecer a los amantes del noveno arte exposiciones, concursos, talleres y otras actividades que permanecerán abiertas hasta el 31 de agosto en esta feria internacional.

En la inauguración, el titular de la Dirección General de Bibliotecas, Alfredo Avendaño Arenaza, destacó que el Ficómics BUAP se consolida como un referente cultural y académico en el país, de ahí que se celebre como un evento sostenible que muestra el compromiso que tiene la universidad con la producción de la narrativa gráfica, una disciplina que trasciende el entretenimiento para convertirse en un objeto de estudio.

Por su parte, el vicerrector de Docencia, Jaime Vázquez López, recordó que el gran aliado de la educación siempre fue la literatura y en sus diversas formas de expresión el público ha encontrado espacios como el que brinda la BUAP no sólo en sus bibliotecas, sino a través de la realización de Ficómics, el cual a lo largo de los años alcanzó el autofinanciamiento, gracias al gusto que mantiene la comunidad universitaria y el público en general por el noveno arte.

Para esta edición, los visitantes podrán disfrutar de los ejemplares y otros objetos de colección que brindarán 60 expositores, además de convivir de manera directa con cerca de 90 autores, y participar en una gran variedad de talleres y concursos que abarcan desde la creación del cómic, hasta el doblaje y el cosplay, lo que lo convierte en un espacio de diálogo y convivencia entre el público, la academia, empresarios y comunidad creativa.

Ficómics es un evento que ha reunido a lo largo de sus ediciones a renombrados autores de México, como Sixto Valencia -Memin Pinguin-, Jis y Trino -Santos-, René Del Valle -Kalimán-, Raúl Cruz Figueroa -RACRUFI, Arte fantástico- entre otros, así como a talentos emergentes. Participan, además, diversos especialistas, editoriales, ilustradores y coleccionistas relacionadas al medio. Para conocer el programa visita la página ficomics.buap.mx