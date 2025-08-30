Sigue Mateo Girón al frente en Trucks México Series 2025

Staff/RG

Suma 415 puntos tras alcanzar nueve podios en igual número de fechas

Tras haber conseguido su noveno podio en igual número de carreras efectuadas hasta el momento en la temporada 2025 de la Trucks México Series 2025, el volante zacatecano, Mateo Girón, continúa al frente en el campeonato de pilotos con 415 unidades.

El conductor de la camioneta marcada con el número 5 Hidrolock-Notaría51-Intercash-PrestoPegamentos/Selladores-Atunsito-GPLogísticos-ToroPresto-TransportesMaya-Cafedoc-GrupoCatraar-LaFlorDeCórdoba-GPcommerce-Dycinsa-ArmstrongArmored-CANOcomfricsa-PalcoReciclados-CSTconceptoSoluciónTotal-M&A ha conseguido hasta ahora cinco banderas a cuadros.

El integrante del Prime Sports Racing encadenó triunfos en las primeras cuatro fechas del año en San Luis Potosí, Chiapas, y en el doble compromiso en la capital poblana, así como en la segunda visita del año a la Angelópolis, octava parada.

Además, en Monterrey, así como en Querétaro, séptima y sexta fechas, Girón Félix finalizó en el segundo escaño.

Mientras que, en Aguascalientes y en la segunda parada del año en el Súper Óvalo Potosino, quinta y novena fecha, lo hizo en el tercer peldaño para nunca abandonar un podio en los nueve compromisos que van del año.

“Hemos sido muy constantes a lo largo del año, tuvimos un resultado bueno en San Luis Potosí, obtuvimos un noveno podio en la temporada, aunque queríamos la victoria, cada vez falta menos para el corte de la temporada regular, por lo cual debemos apretar y hacerlo mejor”, expresó Mateo.

“La buena campaña ha sido por varias situaciones; ya tenemos experiencia en la categoría, además estoy en un gran equipo, he aprendido mucho a lo largo del tiempo, este año he ido aplicado mucho ese conocimiento, asimismo, he tenido más confianza dentro y fuera de la camioneta”, juzgó el zacatecano, quien puntea el campeonato de desarrollo con 20 puntos de ventaja con respecto a Gerardo “Chispa” Rodríguez, el cual ocupa el sitio de escolta.

La décima fecha de la Trucks México Series 2025 se correrá el próximo 21 de septiembre en el Autódromo de Querétaro.