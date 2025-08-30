Ariadna Ayala refrenda su compromiso con emprendedores y pequeñas empresas de Atlixco

Staff/RG
Cerca de 500 emprendedores y pequeñas empresas locales participaron en la jornada de talleres y conferencias gratuitas organizada por el Ayuntamiento de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, a través de la Incubadora Municipal de Negocios.
El objetivo de esta iniciativa fue brindar herramientas de profesionalización para que los proyectos locales sean más competitivos y logren expandirse a nuevos mercados.
“Cada paso que dan para profesionalizar sus negocios es un paso para que Atlixco siga creciendo y para que sus productos traspasen fronteras con identidad y orgullo”, destacó Ariadna Ayala.
Durante la jornada se ofrecieron capacitaciones estratégicas que abordaron temas como el distintivo Hecho en México y sus beneficios; Marketing Digital para posicionar marcas locales; así como el Registro de Marca.
Además, en coordinación con el Gobierno del Estado, se realizó la Caravana Turística, con cursos de Turismo Sustentable, Marketing Turístico, Patrimonio Cultural y Natural, y Atención y Servicio Incluyente, todos ellos con valor curricular avalado por el ICATEP.
Con estas acciones, la presidenta Ariadna Ayala refrenda su compromiso de fortalecer la economía local, apoyando a emprendedores y empresarios a consolidar sus proyectos, y posicionando a Atlixco como un verdadero semillero de talento, innovación y oportunidades.
