Con fotografías y pancartas, se manifiestan familiares de desaparecidos 

Erika Méndez

Con fotografías, pancartas y vestidos de blanco, este 30 de agosto se manifestaron familiares de personas desaparecidas en Puebla.

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, decenas de personas se dieron cita en Casa Aguayo, para exigir la localización de sus seres queridos.

Posteriormente caminaron con rumbo a la Fiscalía General del Estado (FGE), donde alzaron la voz y exigieron a las autoridades que realmente trabajen en la búsqueda de las víctimas.