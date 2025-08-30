Clima parcialmente nublado y lluvias moderadas este sábado en Puebla capital 

Desde Puebla

Se espera una acumulación de entre 0 y 5 mm de lluvia, por lo que se recomienda estar preparado para posibles cambios en el clima.

Respecto a las temperaturas, la máxima alcanzará los 26°C y la mínima los 14°C, por lo que se sugiere vestir de manera ligera pero llevar abrigo para las horas más frescas de la mañana y la noche.

Es importante destacar que el índice UV se mantendrá en niveles extremos, lo que implica un riesgo elevado para la salud de la piel.

Se recomienda el uso de protector o bloqueador solar, ropa adecuada, y gafas de sol para evitar daños por la radiación solar.

Finalmente, en cuanto al monitoreo del Semáforo Volcánico de volcán Popocatépetl, se mantiene en Fase 2 (Amarillo), por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada sobre cualquier eventualidad relacionada con el volcán.

La calidad del aire en la ciudad es buena, lo que favorece la actividad al aire libre. Sin embargo, se exhorta a la ciudadanía a estar atenta a cualquier cambio en las condiciones y a seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar su seguridad, para cualquier reporte, utilizar el teléfono 072 y emergencias comunicarse al 911.