América Vs Pachuca a puerta cerrada: ¿Qué pasa con los boletos?

Excelsior

América confirma reembolso de las localidades adquiridas para el juego de hoy contra el Pachuca, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tras la sanción de jugarse a puerta cerrada, el club anticipó que la empresa Ticketmaster será la encargada de anunciar el procedimiento para la recuperación económica de los boletos comprados.

La imposición de la Alcaldía Benito Juárez contra las Águilas del América se derivó de un incidente afuera del estadio el pasado jueves, en el juego del representativo femenil.

De acuerdo con autoridades de la demarcación, una vecina del recinto requería atención médica, la cual se complicó debido al cierre de la calle Indiana.

Por otro lado, en redes sociales comenzó a circular un video de una confrontación del staff del estadio con personal de la Alcaldía, hechos ocurridos el jueves en uno de los accesos del inmueble.

Respecto a los abonados, el América les anticipó que serán recompensados con beneficios en futuras dinámicas.

Por esta situación, el área jurídica de Ollamani, grupo al que pertenece tanto el América como el Estadio Banorte (antes estadio Azteca), responderá con acciones legales contra el actuar de la alcaldía encabezada por Luis Mendoza.