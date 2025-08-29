Reciben constancias candidatos electos para magistraturas de Circuito y personas juezas de Distrito

EL VALLE

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) entregó las constancias de mayoría en cumplimiento a las sentencias dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a nueve personas magistradas de Circuito, así como 11 juezas y jueces de Distrito, electas en el marco del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.

Lo anterior, luego de aprobar la asignación de las 20 candidaturas que resultaron electas para estos cargos, con base en los diferentes criterios avalados por el TEPJF.

En sesión extraordinaria, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, aseguró que el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Sala Superior del TEPJF no sólo representa el respeto a la legalidad, sino también la reafirmación de los derechos fundamentales que sostiene el sistema electoral. “Quienes en este acto reciben sus constancias de mayoría las reciben con el mismo valor jurídico y político sin importar si fueron entregadas directamente tras el cómputo de votos o como resultado de una sentencia derivada de un medio de impugnación”, enfatizó.

Su elección, subrayó Taddei Zavala, “no es menos legítima ni menos válida, al contrario, representa la fortaleza de nuestras instituciones para corregir, garantizar y proteger la voluntad ciudadana”.