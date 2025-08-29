Más de 130 mil poblanas y poblanos han tramitado su credencial para votar, en 60 países

Staff/RG

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla, informa que de febrero de 2016 al 31 de julio de 2025, 134 mil 465 poblanas y poblanos han tramitado su Credencial para Votar, desde el extranjero, en 129 consulados, como a continuación se detalla:

Alemania 357, Arabia Saudita 1, Argentina 19, Australia 53, Austria 27, Bélgica 25, Bolivia 3, Brasil 11, Canadá 650, Chile 22, China 20, Colombia 36, Costa Rica 25, Cuba 1, Dinamarca 13, Ecuador 15, El Salvador 6, Emiratos Árabes Unidos 14, España 352, Estados Unidos de América 132,100, Federación de Rusia 2, Finlandia 14, Francia 181, Grecia 3, Guatemala 42, Honduras 22, Hungría 7, India 1, Irlanda 8, Israel 1, Italia 59, Japón 15, Kenia 1, Líbano 5, Marruecos 1, Nicaragua 10, Noruega 7, Nueva Zelanda 7, Países Bajos 50, Panamá 23, Perú 16, Polonia 2, Portugal 7, Puerto Rico 25, Qatar 2, Reino Unido 41, Reino Unido de Gran Bretaña 31, República Checa 7, República de Corea 8, República Dominicana 8, Estado Ciudad del Vaticano 8, Serbia 2, Singapur 2, Sudáfrica 7, Suecia 20, Suiza 49, Tailandia 1, Trinidad y Tobago 2, Turquía 7, Uruguay 8 y Venezuela 3.

Asimismo, la Vocalía del Registro Federal de Electores señaló que, de los 134 mil 465 poblanas y poblanos que han tramitado su Credencial para Votar en el extranjero, el 63.72% se encuentra entre los 30 y 49 años, el 18.91% entre los 50 y 64 años, el 14.61% entre los 18 y 29 años, y el 2.75% entre los 65 en adelante.

De este número de trámites, el 38.85% corresponde a mujeres (52 mil 235 solicitudes) y el 61.15% a hombres (82 mil 230 solicitudes).

Cabe resaltar que, con corte al 31 de julio de 2025, el Padrón Electoral del extranjero correspondiente al estado de Puebla, está integrado por 98 mil 057 ciudadanas y ciudadanos, y la Lista Nominal por 43 mil 894 electores.

Finalmente, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Puebla hace un llamado a la ciudadanía que reside en el extranjero o tiene algún familiar o conocido que radica fuera del país, a que solicite su Credencial para Votar en las sedes consulares de México en el extranjero, agendando una cita llamando sin costo al 1(424)309- 0009 o a través del sistema en línea: citas.sre.gob.mx.

Para más información, las y los ciudadanos podrán ingresar a la página www.votoextranjero.mx o llamar sin costo a INETEL desde Estados Unidos al 1 (866) 986 8306 y por cobrar para el resto del mundo al +52 (55) 5481 9897.