Grupo Cañaveral de Humberto Pabón y Marisela presentan “Qué Bello”

Staff/RG

– Grupo Cañaveral, una de las agrupaciones más representativas de la cumbia, lanza “Qué Bello”, una poderosa colaboración con la cantante México-Americana, Marisela. El tema forma parte del álbum ‘Tributo a una leyenda: Humberto Pabón (Volumen 2)’, un proyecto especial que celebra la vida y trayectoria del líder del grupo, Don Humberto Pabón.

Con una mezcla de ritmo y sentimiento, “Qué Bello” presenta una propuesta fresca que mantiene la esencia de la cumbia tradicional, combinada con la voz y elegancia de La Dama de Hierro, una de las voces femeninas más destacadas de la música en México.

“Qué Bello” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales junto con su videoclip oficial, el cual fue grabado al sur de la CDMX, destacando una gran producción visual que acompaña a la perfección la intensidad del tema.

Con este lanzamiento, Grupo Cañaveral continúa el camino iniciado con el volumen 1 de este tributo, sumando nuevas colaboraciones y renovando su compromiso con el legado musical de Don Humberto Pabón, quién marcó una época en la música