La Asociación de Abogados Cristianos impulsa más de mil amparos contra la imposición de la CURP biométrica

Staff/RG

La Asociación de Abogados Cristianos ha lanzado tres tipos de amparo contra la CURP biométrica, con el objetivo de proteger a adultos, padres de familia y también a los hijos por nacer frente a la entrega forzada de datos sensibles.

La organización prevé presentar más de mil amparos, lo que refleja un fuerte rechazo ciudadano a la medida y una defensa masiva de los derechos fundamentales en México.

El director jurídico de la AAC, Carlos Ramírez, dice que “obligar a entregar datos biométricos sin orden judicial representa una intromisión indebida del Estado que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas”.

La Asociación de Abogados Cristianos (AAC) ha puesto a disposición del pueblo mexicano tres modalidades de amparo contra la CURP biométrica, con el fin de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a la exigencia de entregar datos biométricos al gobierno sin una orden judicial.

La AAC subraya que la recolección forzada de datos biométricos vulnera derechos reconocidos en la Constitución Mexicana y en tratados internacionales firmados por México, entre ellos el derecho a la privacidad, a la seguridad de los datos personales y a la protección de la familia.

Las modalidades de amparo abarcan a adultos, padres de familia que buscan resguardar la identidad de sus hijos nacidos, así como de aquellos que aún se encuentran en el vientre materno. La organización prevé presentar más de 1000 amparos antes de la fecha límite del 28 de agosto de 2025, demostrando el amplio rechazo social a esta medida.

La organización de juristas confía en que los tribunales determinen que esta medida es inconstitucional e ilícita, y que otorguen la protección correspondiente a los ciudadanos que han decidido presentar su amparo.

El director jurídico de la AAC, Carlos Ramírez, afirma que: “Obligar a los mexicanos a entregar sus datos biométricos sin una orden judicial constituye una intromisión ilícita y desproporcionada en la vida privada de las personas”.