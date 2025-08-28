Estrenan este sábado documental de Juan Gabriel en Netflix

LA JORNADA

A casi una década del fallecimiento de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, Netflix lanzó un adelanto de la serie documental titulada Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero, el cual es un recorrido íntimo por su vida dentro y fuera del escenario.

El Divo de Juárez, como también se le conoce al cantante, falleció en 2016 y fue el primer artista de música popular en presentarse en el Palacio de Bellas Artes de la capital mexicana en 1990.

Entre canciones, recuerdos y momentos capturados por el propio Juan Gabriel nunca antes compartidos, el documental cuenta con cuatro episodios donde se muestra los inicios de su carrera, hasta su muerte.

Dirigido por María José Cuevas, producido por Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, quienes vuelven a colaborar después de La Dama del Silencio: El Caso Mataviejitas, el documental es un homenaje que duele bonito y que revela el universo íntimo de Alberto Aguilera Valadez.

Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero se estrena este 30 de octubre por Netflix.