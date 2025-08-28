Matan a balazos al exalcalde priista en Veracruz; también asesinan a su hijo

EXCELSIOR

Melquiades Alarcón Caro, exalcalde priista de Las Minas, Veracruz, fue emboscado por un grupo armado cuando viajaba en su vehículo junto a su hijo, quien también falleció

La mañana del jueves fue asesinado Melquiades Alarcón Caro, exalcalde de Las Minas, junto a uno de sus hijos. Un grupo armado presuntamente los emboscó a la altura de la carretera que conduce a las comunidades de Zomelahuacan y Pueblo Nuevo, en Veracruz.

El político priista administró el municipio de 2018 a 2021 y se dedicaba a su trabajo de transportista. El municipio de Las Minas, ubicado en la región central del estado, a 56 kilómetros de la capital veracruzana, Xalapa, está enclavado en una región serrana.

Luego de una llamada de alerta, la policía municipal localizó los cuerpos y pidió refuerzos a la corporación estatal para realizar las diligencias correspondientes e iniciar una búsqueda por la región. Los lugareños mencionaron que no vieron a personas extrañas o vehículos desconocidos en la región.

En el sitio de la emboscada, las autoridades periciales localizaron 40 casquillos de balas de alto calibre; aparentemente este crimen fue planeado y ejecutado con toda premeditación, señalaron las autoridades.

El doble homicidio causó impacto entre los pobladores de este municipio dedicado primordialmente a la agricultura, con una central hidroeléctrica y con proyectos de exploración minera.

Y es que el pasado 30 de enero fue reportado como desaparecido Rigoberto Alarcón Tapia, de 27 años, hijo de Melquiades Alarcón y tres días después reportaron que su cuerpo apareció en el fondo de un barranco.

La muerte del joven con la versión de un accidente fue tomada con escepticismo por los vecinos, porque era temporada electoral y el fallecido mantenía una postura contraria al partido Morena y promovía que no votaran por dicho partido.

Por eso la muerte del exmunícipe y otro de sus hijos les parece inquietante.