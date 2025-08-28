Matan a balazos al exalcalde priista en Veracruz; también asesinan a su hijo

EXCELSIOR
Melquiades Alarcón Caro, exalcalde priista de Las Minas, Veracruz, fue emboscado por un grupo armado cuando viajaba en su vehículo junto a su hijo, quien también falleció
La mañana del jueves fue asesinado Melquiades Alarcón Caro, exalcalde de Las Minas, junto a uno de sus hijos. Un grupo armado presuntamente los emboscó a la altura de la carretera que conduce a las comunidades de Zomelahuacan y Pueblo Nuevo, en Veracruz.
El político priista administró el municipio de 2018 a 2021 y se dedicaba a su trabajo de transportista. El municipio de Las Minas, ubicado en la región central del estado, a 56 kilómetros de la capital veracruzana, Xalapa, está enclavado en una región serrana.
Luego de una llamada de alerta, la policía municipal localizó los cuerpos y pidió refuerzos a la corporación estatal para realizar las diligencias correspondientes e iniciar una búsqueda por la región. Los lugareños mencionaron que no vieron a personas extrañas o vehículos desconocidos en la región.
En el sitio de la emboscada, las autoridades periciales localizaron 40 casquillos de balas de alto calibre; aparentemente este crimen fue planeado y ejecutado con toda premeditación, señalaron las autoridades.
El doble homicidio causó impacto entre los pobladores de este municipio dedicado primordialmente a la agricultura, con una central hidroeléctrica y con proyectos de exploración minera.
Y es que el pasado 30 de enero fue reportado como desaparecido Rigoberto Alarcón Tapia, de 27 años, hijo de Melquiades Alarcón y tres días después reportaron que su cuerpo apareció en el fondo de un barranco.
La muerte del joven con la versión de un accidente fue tomada con escepticismo por los vecinos, porque era temporada electoral y el fallecido mantenía una postura contraria al partido Morena y promovía que no votaran por dicho partido.
Por eso la muerte del exmunícipe y otro de sus hijos les parece inquietante.
You may also like
-
Ejecutan aprehensión contra ministeriales en Casa de Justicia Huauchinango
-
Hombre asesinado a balazos fuera de restaurante en la México-Tuxpan, en Huauchinango
-
Arrebatan más de 50 mil mdp a la delincuencia organizada en el sexenio: Sheinbaum
-
Senadores de Morena eligen a Laura Itzel Castillo como presidenta del Senado
-
La pobreza laboral aumentó 0.1 puntos porcentuales del segundo trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2025