Sumó 62.5 millones de personas la población económicamente activa, en julio de 2025: 390 mil más que en julio de 2024

Staff/RG
La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra el comportamiento del mercado laboral mexicano. Esta ofrece datos mensuales de la población económicamente activa (PEA), la ocupación, la informalidad laboral, la subocupación y la desocupación.
En julio de 2025, la tasa de participación económica (porcentaje de la población con trabajo, o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno) se ubicó en
60.2 por ciento. Para julio de 2024, fue de 61.0 por ciento.
La tasa de desocupación se situó en 2.8 por ciento. En el mismo mes de 2024, fue de 2.9 por ciento.
La tasa de subocupación (porcentaje de población ocupada que buscó ofertar una mayor cantidad de tiempo de trabajo en su ocupación actual o en un empleo adicional) se estableció en 7.3 por ciento. En el séptimo mes de 2024, fue de 8.1 por ciento.
La tasa de condiciones críticas de ocupación —a partir de salarios mínimos equivalentes, base enero de 2025— fue de 33.3 por ciento.
En julio de 2024, fue de 36.7 por ciento.
Por su parte, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 56.1 por ciento. En igual mes de 2024, fue de 54.5 %
