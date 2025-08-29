Jornada 7 Liga MX: horarios y canal transmisión partidos hoy Apertura 2025

MEDIO TIEMPO
La jornada 7 de la Liga MX arranca este viernes 29 de agosto de 2025 con la participación del vigente campeón mexicano y los Rayados de Monterrey. Ambos, en calidad de visitantes, buscarán mantenerse en puestos de clasificación directa.
Por su parte, los Diablos Rojos intentarán regresar a la senda del triunfo tras tres partidos sin ganar (incluyendo su participación en Leagues Cup). En tanto, los regiomontanos quieren sostenerse como líderes generales, y con una victoria podrían asegurar esa posición.
El sábado la acción continúa con la visita de Tigres a Torreón, donde acumulan cuatro partidos consecutivos sin perder. Más tarde, en el Estadio Akron, Chivas y Cruz Azul se enfrentan en un duelo con tintes de urgencia para el Rebaño, que apenas suma cuatro puntos en siete jornadas. Para cerrar la actividad sabatina, las Águilas del América reciben al Pachuca en un atractivo duelo por la parte alta de la tabla.
El domingo, los Pumas se medirán contra Atlas, en medio de especulaciones sobre las posibles salidas del peruano Piero Quispe y el brasileño Nathan Silva. Finalmente, Xolos de Tijuana cerrará la jornada ante Necaxa en un horario poco habitual, mientras crecen rumores de interés internacional por su canterano Gilberto Mora, vinculado al Real Madrid.
¿A qué hora y por dónde ver los partidos de la jornada 7 de la Liga MX?
Viernes 29 de agosto
- Atlético de San Luis vs Toluca – 19:00 h, ESPN y Disney+
- Juárez vs Mazatlán – 19:00 h, Azteca 7 y Tubi
- Puebla vs Monterrey – 21:05 h, Azteca 7 y Tubi
Sábado 30 de agosto
- León vs Querétaro – 17:00 h, Tubi
- Santos Laguna vs Tigres – 19:00 h, Canal 5 y Vix Premium
- Chivas vs Cruz Azul – 19:07 h, Amazon Prime Video
- América vs Pachuca – 21:05 h, Canal 5 y Vix Premium
Domingo 31 de agosto
- Pumas vs Atlas – 16:00 h, Canal 5 y Vix Premium
- Tijuana vs Necaxa – 21:00 h, Tubi
