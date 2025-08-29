Ofrece el ICE 10 mdd por información sobre Jesús Alfredo Guzmán Salazar

LA JORNADA

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció ayer una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del Joaquín El Chapo Guzmán.

“Recompensa de 10 millones por información que conduzca al arresto/condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del infame Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Él y sus hermanos, Los Chapitos, tomaron el control de la facción de El Chapo en el Cártel de Sinaloa, y debe ser considerado armado y peligroso”, difundió la agencia en su cuenta de X.

Guzmán Salazar es acusado por Estados Unidos de posesión de armas, empresa criminal continua, y de traficar grandes cantidades de cocaína, mariguana y heroína, junto a su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Cartel publicado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en su cuenta de X.Foto La Jornada

Además, el Departamento de Justicia de ese país afirmó que los hermanos Guzmán Salazar, por quienes se ofrece la misma recompensa, son dos de los mayores traficantes de fentanilo del mundo.

En junio pasado el Departamento del Tesoro, por conducto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a los hermanos Guzmán Salazar por la producción y distribución de esa droga sintética.

La acción de la OFAC también fue una respuesta al asesinato del ex infante de marina estadunidense Nicholas Quets, cometido en octubre de 2024 en Sonora y en el que estuvieron involucrados pistoleros del cártel de Sinaloa.