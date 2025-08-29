Esta es la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Japón y Corea del Sur; destaca el regreso del Chucky Lozano y otras sorpresas

EL UNIVERSAL

Ya sin competencias oficiales, la Selección Mexicana de Javier Aguirre continuará con su preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo 2026. Japón y Corea del Sur serán sus rivales para la siguiente fecha FIFA de septiembre.

Para estos compromisos en suelo estadounidense, el Vasco lanzó una convocatoria de 25 elementos. Lista con varias sorpresas y novedades en la que destacan los regresos de Hirving Lozano y Germán Berterame.

La última vez que el Chucky, hoy futbolista del San Diego FC, fue convocado, se dio en marzo de 2024, cuando se disputó el Final Four de la Nations League de la Concacaf, todavía bajo el mando de Jaime Lozano.

Diego Lainez (Tigres) y Erick ‘Chiquito’ Sánchez (América), ambos de buen momento en la Liga MX, son otros que regresan al combinado nacional y buscan colarse a los “consentidos” que han sido más recurrentes en los llamados. Rodrigo Huescas, de gran momento en el Copenhague, regresa, luego de no ser parte de la pasada Copa Oro.

Destaca también la ausencia de Julián Quiñones. El delantero del Al-Qadisiya presume buenos números en el año, pero no ha podido convencer al Vasco, quien lo ocupa en un papel secundario.

En la portería, Guillermo Ochoa no fue convocado y en su lugar estará el arquero del Pachuca, Carlos Moreno. El histórico arquero sigue sin equipo y por ello no fue convocado por el estratega tricolor.

México enfrentará al combinado japonés el sábado 6 de septiembre en el Oakland Coliseum (19:30 horas), mientras que al equipo surcoreano lo hará el martes 9, en el Geodis Park, en Nashville (19:00 horas). Ya sólo restan tres Fechas FIFA antes de entrar al año mundialista.

Así está conformada la convocatoria de la Selección Mexicana

Porteros: Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Moreno

Defensas: César Montes, Johan Vásquez, Rodrigo Huescas, Jesús Gallardo, Mateo Chávez, Jorge Sánchez, Juan Sánchez Purata y Jesús Orozco.

Medios: Edson Álvarez, Marcel Ruiz, Erik Lira, Erick Sánchez, Carlos Rodríguez y Orbelín Pineda.

Delanteros: Raúl Jiménez, Santiago Giménez, César Huerta, Alexis Vega, Roberto Alvarado, Germán Berterame, Hirving Lozano y Diego Lainez.