Se registra fuga de gas por la secretaría de Finanzas; Protección Civil ya atiende

María Huerta

A la altura de la secretaría de Finanzas se reportó una fuga de gas que ocasionó que los ciudadanos salieran por protocolo.

Tras unos minutos, llegaron elementos de bomberos y Protección Civil.

Al respecto, Gloria Estela de la Madrid, directora general del Registro Civil, explicó que la fuga de gas fue provocada por obras en la 11 oriente y 20 sur.

Posteriormente, mencionó que tardarán en volver a sus actividades de 3 a 4 horas.

Jonathan Soriano Sánchez, de Protección Civil, mencionó que se desalojaron aproximadamente a mil 200 trabajadores de la secretaría y personal del hospital.