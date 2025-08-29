¡Ven a la carrera “Patitas Fugaces” este domingo en Atlixco”

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a las familias atlixquenses a disfrutar de una jornada diferente este domingo 31 de agosto a las 8:00 a.m. en el campo de béisbol de La Alfonsina, donde se llevará a cabo la esperada carrera “Patitas Fugaces”.

Este evento busca fomentar la unión familiar y los valores de respeto y cariño hacia los animales de compañía, en un ambiente lleno de alegría, deporte y convivencia.

Los participantes podrán correr junto a sus perros siempre que cumplan con los siguientes requisitos: tener más de cinco meses de edad, contar con vacunas al día, portar correa, placa de identificación y collar o arnés.

Además de la carrera, habrá actividades diseñadas para fortalecer el vínculo entre las y los dueños con sus mascotas, haciendo de esta experiencia un espacio único de integración y bienestar.

“Queremos que Atlixco siga siendo un lugar donde las familias disfruten juntas, cuidando y respetando a nuestros amigos peludos”, destacó la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala al invitar a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa.

Consulta los detalles del evento aquí: https://drive.google.com/file/d/1KY8SZZxwxB7sYbw6kOHKVXTVkZXVpJ2j/view.

¡No te lo pierdas! Vive una mañana especial junto a tu familia y tu fiel compañero de vida en “Patitas Fugaces”.