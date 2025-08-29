Slider Principal Vídeos Desde Puebla

Video: Ficómics BUAP 2025 en el CCU hasta el 31 de agosto

By Redaccion2 / 29 agosto, 2025

María Huerta

En representación de la rectora, Lilia Cedillo, el vicerrector de Docencia de la BUAP, José Jaime Vázquez, inauguró el Ficómics 2025, estará hasta el 31 de agosto y espera a más de 15 mil visitantes.

En el Complejo Cultural Universitario (CCU), recordó que el Ficómics nació como un proyecto académico y, gracias al trabajo de estudiantes y docentes, han logrado que crezca.

“Fomenta el análisis académico, abordaje de problemáticas y los desafíos”, dijo.

