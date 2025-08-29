Video: Ficómics BUAP 2025 en el CCU hasta el 31 de agosto

María Huerta
En representación de la rectora, Lilia Cedillo, el vicerrector de Docencia de la BUAP, José Jaime Vázquez, inauguró el Ficómics 2025, estará hasta el 31 de agosto y espera a más de 15 mil visitantes.
En el Complejo Cultural Universitario (CCU), recordó que el Ficómics nació como un proyecto académico y, gracias al trabajo de estudiantes y docentes, han logrado que crezca.
“Fomenta el análisis académico, abordaje de problemáticas y los desafíos”, dijo.
