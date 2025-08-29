Puebla y Guerrero firman Convenio para construcción de la paz en zona limítrofe

– Bajo la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alejandro Armenta fortalece el blindaje territorial a través de acuerdos regionales que devuelven la tranquilidad a las familias mexicanas.

-El Gobierno estatal también ha signado convenios en esta materia con Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Morelos y solo está pendiente Estado de México.

Desde Puebla

CHILPANCINGO, Gro.- Con la firma del Convenio Marco de Colaboración Interestatal para fortalecer la Seguridad Pública en los Límites Territoriales, los gobiernos de Puebla y Guerrero dan un paso decisivo hacia la construcción de paz y confianza ciudadana. Este acuerdo consolida la estrategia del gobernador Alejandro Armenta, quien a sólo 259 días de haber iniciado su gestión, ha logrado blindar a la entidad mediante convenios de seguridad con la mayoría de los estados vecinos.

Durante la firma, la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, Rocío Bárcena Molina, reconoció la voluntad política de ambos gobiernos para ir más allá de los límites territoriales en la defensa del bienestar ciudadano. Afirmó que las mesas de paz, ahora reconocidas como instancias ejecutivas en la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son clave para atender las raíces de la violencia y construir una tranquilidad duradera.

El acto, encabezado por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el mandatario de Puebla, Alejandro Armenta, refuerza la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de atender las causas de la violencia a través de la prevención, la justicia social y la coordinación operativa. Con este convenio, se garantiza la colaboración institucional, el intercambio de información en tiempo real y la ejecución conjunta de operativos entre ambas entidades.

El convenio permitirá agilizar el flujo de información entre C5 y C5i, coordinar operativos en puntos críticos y fortalecer la respuesta frente a emergencias naturales o delictivas. Ambos mandatarios destacaron que esta colaboración no solo responde a la violencia, sino que promueve el desarrollo económico y social en las regiones más vulnerables.

El gobernador Alejandro Armenta subrayó que este esfuerzo es una buena noticia que responde al mandato del Gobierno de México, de proteger los derechos de la ciudadanía. Agradeció la participación de las fuerzas armadas, las fiscalías y las autoridades locales, y reafirmó su compromiso con la seguridad en Puebla y límites con Guerrero, bajo la dirección del Gobierno Federal.

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, vicealmirante Francisco Sánchez, detalló que la colaboración interestatal se vuelve esencial ante la presencia de grupos delictivos en la región limítrofe, pues en la zona fronteriza se han identificado delitos como robo a transportistas, tráfico de personas, extorsión y homicidio. No obstante, se reporta ya una baja en homicidios dolosos y robos a casa habitación gracias al trabajo conjunto.

Cabe resaltar que, a este acuerdo se suma los convenios signados en materia de seguridad, por el Gobierno del Estado de Puebla con Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, Morelos y sólo está pendiente Estado de México. Con ello, se impulsa el blindaje regional impulsado desde Puebla y la estrategia de seguridad con atención a las causas sociales avanza con firmeza.