Video: Denuncian abuso de autoridad de policías en Coronango

Desde Puebla

Se registró la detención de un ciudadano con claro abuso de autoridad en la junta auxiliar de Ocotlan, municipio Coronango.

Además, en ningún momento se informó el motivo de su detención.

Hasta el momento, las autoridades, encabezadas por el edil petista Armando Aguirre, no han dado información sobre los hechos.