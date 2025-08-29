Vinculan a proceso al conductor del autobús Futura tras accidente en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue.- Tras las investigaciones, a menos de una semana del trágico accidente del autobús Futura, el conductor de la unidad ha sido vinculado a proceso.

De acuerdo con información oficial de la Fiscalía del Estado de Puebla, a través del área especializada en Seguridad Vial, dentro de la CDI 5413/2025 y la causa penal 99/2025 por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño en propiedad ajena culposo, se señala directamente al conductor del autobús Futura que se accidentó el pasado sábado en Huauchinango como responsable.

Se espera que los familiares de las víctimas mortales y los lesionados continúen con el seguimiento legal del caso, para que la aseguradora correspondiente pueda proceder con los pagos y la reparación de los daños ocasionados por el chofer del autobús accidentado.

Asimismo, se espera que en los próximos días los afectados aporten la documentación necesaria para ser debidamente indemnizados por los daños sufridos y todas las consecuencias derivadas de este lamentable accidente.