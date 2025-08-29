¡Imparable ola de asesinatos en Puebla capital! mataron a un hombre en la colonia Satélite Magisterial

Desde Puebla
Una persona murió por disparos en la calle José Manuel Othón, colonia Satélite Magisterial.
Elementos de la SSC acordonaron la zona.
