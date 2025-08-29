Inseguridad Slider Principal

¡Imparable ola de asesinatos en Puebla capital! mataron a un hombre en la colonia Satélite Magisterial

By Redaccion2 / 29 agosto, 2025

Desde Puebla

Una persona murió por disparos en la calle José Manuel Othón, colonia Satélite Magisterial.

Elementos de la SSC acordonaron la zona.

