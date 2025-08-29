¡AVISO: Volverán las lluvias a Puebla capital este viernes!

Se esperan precipitaciones en la tarde

Desde Puebla

Puebla, Pue., a 29 de agosto de 2025.-

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé un día parcialmente nublado, con alta probabilidad de lluvias por la tarde.

Se estima una acumulación de 0 a 5 mm alrededor de las 19:00 horas. La temperatura máxima será de 26°C y la mínima de 13°C.

La calidad del aire se reporta como buena.

Debido al índice UV extremo, es importante usar protector solar, ropa de manga larga, gorra o sombrero, así como limitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Por la tarde, se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, como portar paraguas o impermeable en caso de salir por la tarde, evitar transitar por zonas con encharcamientos y no tirar basura en la vía pública, ya que puede obstruir las alcantarillas y generar inundaciones.

Por otro lado, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, informa que el semáforo volcánico se mantiene en Amarillo Fase 2, lo cual indica una actividad menor con emisión de gases y vapor de agua.

Se pide a la población mantenerse alejada del cráter y zonas cercanas al volcán.

En caso de caída de ceniza, se recomienda cubrir nariz y boca, cerrar puertas y ventanas, y limpiar superficies expuestas con agua para evitar acumulaciones que puedan representar un riesgo estructural.