Slider Principal Vídeos Desde Puebla

Video: Se manifiestan familiares de pacientes con cáncer en el Hospital General del Sur

By Redaccion2 / 29 agosto, 2025

Erika Méndez

Familiares de pacientes del área de oncología realizaron una manifestación la mañana de este viernes afuera del Hospital General del Sur.

Ante la falta de doctores, insumos y medicamentos para los enfermos, quienes se mantienen a la espera de ser atendidos.

Los familiares indicaron que han tenido que comprar con sus propios recursos los fármacos; sin embargo, es una situación complicada, debido a que son personas de escasos recursos.

You may also like

Categorías