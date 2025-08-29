Video: Se manifiestan familiares de pacientes con cáncer en el Hospital General del Sur

Erika Méndez

Familiares de pacientes del área de oncología realizaron una manifestación la mañana de este viernes afuera del Hospital General del Sur.

Ante la falta de doctores, insumos y medicamentos para los enfermos, quienes se mantienen a la espera de ser atendidos.

Los familiares indicaron que han tenido que comprar con sus propios recursos los fármacos; sin embargo, es una situación complicada, debido a que son personas de escasos recursos.