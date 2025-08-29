Atiende Protección Civil a lesionado por arma de fuego en la autopista Puebla- Orizaba

Erika Méndez

La coordinación de Protección Civil del estado de Puebla acudió al llamado de auxilio de ciudadanos en la autopista Puebla – Orizaba, a la altura de Acatzingo.

Los elementos se movilizaron, para brindar atención médica ante el reporte de una persona lesionada por arma de fuego.

En conjunto con policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a fin de buscar a los responsables.