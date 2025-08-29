¡ALERTA: Varios cierres viales en Puebla capital y zona conurbada!

Desde Puebla
🚧 #InfraInforma | CIERRE INTERMITENTE EN CAMINO AL BATÁN Y ROTONDA DE SAN MIGUEL CON SENTIDO AL BATÁN, por trabajos de fresado y colocación de carpeta asfáltica.
🕕 Horario: 8:00 a 20:00 horas
🗓️ Fecha: viernes 29 de agosto de 2025
El @Gob_Puebla a través de la Secretaría de Infraestructura exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución o evitar la zona.
Las molestias son temporales, los beneficios para siempre.
#PorAmorAPuebla #PensarEnGrande
@SicomNoticias_
@SICOM
https://x.com/infragobpue/status/1961398435405312446?s=46
https://www.facebook.com/share/p/1FGZnEN3bb/?mibextid=wwXIfr
🚧 #InfraInforma | CIERRE VIAL EN LA INCORPORACIÓN DE VÍA ATLIXCÁYOTL A CÚMULO DE VIRGO.
Por trabajos de la construcción de las escaleras eléctricas y elevadores para el puente peatonal en Vía Atlixcáyotl.
@Gob_Puebla exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución.
Las molestias son temporales, los beneficios para siempre.
#PensarEnGrande
@SicomNoticias_
@SICOMPue
https://x.com/infragobpue/status/1961402201878008094?s=46
https://www.facebook.com/share/p/1CJCD9P5Cx/?mibextid=wwXIfr
🚧 #InfraInforma | AVISO IMPORTANTE
CIERRE VIAL EN LA INCORPORACIÓN DE CALZADA ZAVALETA A LA LATERAL DE RECTA A CHOLULA, CON SENTIDO A CHOLULA.
Por trabajos de rehabilitación con Módulos de Pavimentación en esta importante vialidad.
El @Gob_Puebla exhorta a automovilistas a manejar con precaución en la zona.
Las molestias son temporales, los beneficios para siempre.
#PensarEnGrande
@SicomNoticias_
@SICOMPue
https://x.com/infragobpue/status/1961405977951105241?s=46
https://www.facebook.com/share/p/1HTRDj38aE/?mibextid=wwXIfr
You may also like
-
Las mujeres dedicaron 66.8 % del tiempo total de trabajo a actividades no remuneradas y los hombres, 33.2 por ciento
-
Grupo Cañaveral de Humberto Pabón y Marisela presentan “Qué Bello”
-
La Asociación de Abogados Cristianos impulsa más de mil amparos contra la imposición de la CURP biométrica
-
Denuncian a CFE por conectar energía en terreno invadido
-
Que ahora sí pondrán cámaras de vigilancia en la México -Puebla