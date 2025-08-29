Gobierno Slider Principal

¡ALERTA: Varios cierres viales en Puebla capital y zona conurbada!

By Redaccion2 / 29 agosto, 2025

🚧 #InfraInforma | CIERRE INTERMITENTE EN CAMINO AL BATÁN Y ROTONDA DE SAN MIGUEL CON SENTIDO AL BATÁN, por trabajos de fresado y colocación de carpeta asfáltica.

🕕 Horario: 8:00 a 20:00 horas
🗓️ Fecha: viernes 29 de agosto de 2025

El @Gob_Puebla a través de la Secretaría de Infraestructura exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución o evitar la zona.
🚧 #InfraInforma | CIERRE VIAL EN LA INCORPORACIÓN DE VÍA ATLIXCÁYOTL A CÚMULO DE VIRGO.

Por trabajos de la construcción de las escaleras eléctricas y elevadores para el puente peatonal en Vía Atlixcáyotl.

@Gob_Puebla exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución.

🚧 #InfraInforma | AVISO IMPORTANTE
CIERRE VIAL EN LA INCORPORACIÓN DE CALZADA ZAVALETA A LA LATERAL DE RECTA A CHOLULA, CON SENTIDO A CHOLULA.

Por trabajos de rehabilitación con Módulos de Pavimentación en esta importante vialidad.

El @Gob_Puebla exhorta a automovilistas a manejar con precaución en la zona.

