Detenido en Atlixco por daño en propiedad ajena

Desde Puebla

Gracias a un reporte ciudadano, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco, logra la detención de una persona señalada por su probable responsabilidad en el delito de daños en propiedad ajena, en hechos ocurridos en la colonia Solares Grandes.

De acuerdo con la denuncia, el individuo arrojó una piedra que provocó daños en el medallón de un vehículo particular marca Nissan, modelo Tsuru, color negro. Tras arribar al lugar, los elementos municipales corroboraron la información y el afectado identificó de manera directa al responsable, solicitando proceder legalmente.

Por este motivo, el señalado fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público, conforme a los protocolos establecidos.

La Policía Municipal de Atlixco refrenda su compromiso de actuar con prontitud para preservar la paz y el orden público, e invita a la ciudadanía a reportar cualquier situación al 244 445 0071 o 244 445 3071, así como a través de la aplicación SAI Ciudadano Alerta.