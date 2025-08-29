Revelan pensiones millonarias en Pemex y Luz y Fuerza del Centro

EXCELSIOR

La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno dijo que se analizará la legalidad de las pensiones.

Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, presentó las pensiones millonarias que ha otorgado el gobierno de México a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro y Pemex.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que en Luz y Fuerza del Centro, los mayores costos por pensiones ascienden a un millón de pesos; mientras que en el caso de Pemex, 15 personas que reciben más de 340 mil pesos.

La funcionaria explicó que actualmente el padrón de jubilados de la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFCL), cuenta con un total de 14 mil 73 ex trabajadores, por los cuales se paga un monto anualizado de 28 mil 74 millones de pesos.

Detalló que en el caso de Luz y Fuerza del Centro, hay 9 mil 457 extrabajadores que reciben una pensión mensual que va de los 100 mil al millón de pesos, de los cuales 3 mil 504 tienen una jubilación mayor al sueldo neto mensual de la presidenta Claudia Sheinbaum

Detalló que hay 1 persona que cobra un millón de pesos de pensión; 33 pensionados que reciben de 700 mil a 999 mil 999 pesos;75 personas que reciben de 400 mil a 699 mil 999 pesos; 205 que reciben entre 300mil y 399 mil 999 pesos; mientras que 603 personas que reciben de 200 mil a 299 mil 999 pesos.

En el caso de Pemex, Raquel Buenrostro señaló que 544 personas pensionadas reciben montos superiores a las percepciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, por un monto de mil 827 millones de pesos anuales.

Agregó que hay 618 casos en los que cada pensión supera el monto anual bruto de las percepciones asignadas al director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

Afirmó que los pensionados de Pemex reciben en promedio hasta 39 veces más que el promedio nacional.

En el desglose hay 8 personas que reciben de pensión de 320 mil a 339 mil 999 pesos; 115 personas que reciben de 300 mil a 319 mil 999 pesos;133 jubilados que reciben de 280 mil a 299 mil 999 pesos.

Analizarán legalidad de pensiones

Buenrostro indicó que se iniciaron mesas de trabajo con el IMSS, ISSSTE, INDEP, PEMEX, CFE, y SHCP para revisar la legalidad de las pensiones.

Añadió que se emitirá un Oficio Circular para normar los requisitos del pase de supervivencia entre la Secretaría Anticorrupción y las dependencias responsables de jubilaciones.

Así como convenios para agilizar el intercambio de información con el Registro Nacional de Población (Renapo) y Registros Civiles estatales