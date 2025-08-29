Infantino entrega la Copa del Mundo a Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

PUBLIMETRO

En una jornada trascendental para el futuro deportivo del país, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para afinar los últimos detalles rumbo a la Copa Mundial de 2026.

¿De qué hablaron Infantino y Sheinbaum?

La reunión, que simboliza la estrecha colaboración entre la máxima autoridad del futbol y el gobierno mexicano, se centró en asegurar que la primera Copa del Mundo con 48 selecciones sea un éxito sin precedentes.

El encuentro, que se extendió por más de una hora, estuvo marcado por gestos de camaradería y un compromiso compartido.

Infantino entrega a Sheinbaum la Copa del Mundo

Uno de los momentos más simbólicos fue cuando Infantino, en un acto que se ha vuelto viral en redes sociales, obsequió a la presidenta una réplica de la Copa del Mundo y un boleto gigante y simbólico para el partido inaugural.

El pase, marcado con las coordenadas “Fila 1, Asiento 1”, es una invitación formal a presenciar el histórico primer partido en el Estadio Azteca, un hito que marcará la tercera vez que la capital mexicana acogerá una inauguración mundialista.

Las conversaciones abordaron diversos puntos clave de la organización; Sheinbaum e Infantino hablaron sobre la logística, la seguridad, la infraestructura en las ciudades sede —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— y la coordinación necesaria para garantizar la mejor experiencia para los millones de aficionados que se esperan.

La presidenta enfatizó que “México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026”.

Por su parte, se citaron declaraciones de Infantino en las que reafirmó la importancia de la pasión mexicana por el fútbol y la solidez del país como coanfitrión.

Esta cumbre es un paso firme que consolida la visión de un Mundial que no solo será un evento deportivo, sino una plataforma para impulsar el turismo y la economía en todo el país.

El gobierno mexicano, en coordinación con la Federación Mexicana de Futbol y los estados anfitriones, ha puesto en marcha un ambicioso plan para que el evento deje un legado duradero en la infraestructura deportiva y social.

La visita de Infantino y su reunión con la presidenta refuerzan la confianza de la FIFA en México como un socio fundamental para la “fiesta deportiva más grande del mundo”.