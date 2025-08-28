Ejecutan aprehensión contra ministeriales en Casa de Justicia Huauchinango

Abelardo Domínguez

Dos elementos de la Policía Ministerial adscritos al área de homicidios, identificados como José Luis N y José Alfonso N, fueron objeto de una orden de aprehensión la madrugada de este jueves, al interior de Casa de Justicia Huauchinango.

Ambos elementos se encuentran bajo investigación por numerosas quejas y malas prácticas en el ejercicio de sus funciones, como elementos de la Fiscalía General del estado.

Idamis Pastor Betancourt visitó la región y prometió acabar con las malas prácticas de los agentes ministeriales, proceder con todo el peso de la ley, sin importar cuántos años lleven en la fiscalía.

Pastor Betancourt destacó que la Sierra Norte ha presentado múltiples quejas y se comprometió a encontrar una solución.

Ahora, se espera que actúe contra algunos ministerios públicos (MPs), también con múltiples quejas.