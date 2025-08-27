Liga MX: Partidos, días y horarios de la Jornada 7 (Apertura 2025)

EXCELSIOR

El Apertura 2025 de la Liga MX continuará su actividad este viernes 29 de agosto con toda la actividad de la Jornada 7, misma en la que Rayados de Monterrey intentará mantener el liderato, mientras que Pumas y Chivas intentarán llegar, al menos, a sitios de Play-in.

La actividad del fin de semana en el futbol mexicano arrancará el viernes 29 y cerrará el domingo 31 de agosto, cuando Xolos reciba a Necaxa en la ‘Perrera más grande de México’. Estos son todos los partidos y horarios de los compromisos en la Liga MX.

PARTIDOS LIGA MX: VIERNES 29 DE AGOSTO

El balón comenzará a rodar al mismo tiempo en dos estadios distintos, cuando en la frontera del país y se enfrenten Bravos y Mazatlán, mientras que el campeón del futbol mexicano hará su aparición de visitante contra Atlético San Luis; el líder y último lugar de la tabla se enfrentarán en el Estadio Cuauhtémoc.

FC Juárez Vs Mazatlán / Estadio Olímpico Benito Juárez, 19:00 horas.

Atlético San Luis Vs Toluca / Estadio Alfonso Lastras, 19:00 horas.

Puebla Vs Monterrey / Estadio Cuauhtémoc, 21:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

PARTIDOS LIGA MX: SÁBADO 30 DE AGOSTO

El segundo día de actividades de esta Jornada 7 se presentará con el duelo entre León y Querétaro, mientras que el platillo de la jornada se desarrollará en Guadalajara, cuando Chivas busque regresar a la senda del triunfo cuando se mida a Cruz Azul, uno de los invictos en el Apertura 2025; Águilas y Tuzos darán el ‘cerrojazo’.

León Vs Querétaro / Estadio Nou Camp, 17:00 horas.

Santos Vs Tigres / Estadio TSM, 19:00 horas.

Chivas Vs Cruz Azul / Estadio Akron, 19:07 horas.

América Vs Pachuca / Estadio Ciudad de los Deportes, 21:05 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

PARTIDOS LIGA MX: DOMINGO 31 DE AGOSTO

Finalmente, la capital del país recibirá un nuevo partido de Liga MX cuando Pumas y Atlas se enfrenten, mientras que Gilberto Mora y compañía cerrarán una nueva página en cuando se midan ante los dirigidos por Fernando Gago.

Pumas Vs Atlas / Estadio Olímpico Universitario, 16:00 horas.

Xolos Vs Necaxa / Estadio Caliente, 21:00 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.