Sheinbaum califica como “súper excelente” a su gabinete; agradece “de todo corazón” al de Seguridad

EL UNIVERSAL

De cara a su primer informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció el trabajo de su gabinete y calificó su trabajo como “súper excelente”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo agradeció el cariño de la gente y “de todo corazón” a quienes conforman el gabinete de Seguridad.

“Decir que nuestro compromiso está firme: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Y del equipo, mi evaluación, todos súper excelente.

“Aprovecho aquí para agradecer de corazón a todos los que forman parte del gabinete de Seguridad”, expresó al mencionar a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez; de Seguridad, Omar García Harfuch; de Defensa, genera Ricardo Trevilla; y de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles.

“Muchísimas gracias, es un gran equipo, un gran equipo el del gabinete de Seguridad y todos. Me siento muy arropada, contenta, todos trabajan muchísimo y hay que seguir trabajando porque aquí es amor al pueblo y resultados, honestidad amor, al pueblo y resultados”, declaró.