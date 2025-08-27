Beatriz Gutiérrez Müller postulada para rectoría de la BUAP

EXPRESO

La académica e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades ‘Alfonso Vélez Pliego’ figura entre nueve aspirantes, junto con la actual rectora, Lilia Cedillo Ramírez, y otros perfiles como Laura Alicia Barroso, César Ricardo Cansino, Eloisa Shengli Chilian, Salvador Galicia, Odorico Mora, Ricardo Paredes y Rodolfo Javier Zepeda.

La postulación de Gutiérrez Müller ocurre días después de que circularan versiones sobre un supuesto cambio de residencia a España, las cuales desmintió públicamente. Ahora, su nombre aparece en la contienda interna de la BUAP, que concluirá con la elección de rector o rectora a través del Consejo Universitario.

Te puede interesar “No le sobra inteligencia”: Gutiérrez Müller felicita a Sheinbaum

De acuerdo con la convocatoria, Gutiérrez Müller tiene cita este miércoles 27 de agosto en las instalaciones de la institución, donde deberá presentar la documentación correspondiente y confirmar su interés formal en la rectoría. La entrevista está programada para las 13:45 horas.

Gutiérrez Müller es doctora en Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel I. Hasta el momento, no ha manifestado públicamente aspiraciones para dirigir la BUAP.

Según el calendario institucional, las y los candidatos tendrán del 29 de agosto al 8 de septiembre para presentar sus propuestas a la comunidad universitaria, previo a la designación oficial del Consejo Universitario.