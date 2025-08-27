Así se jugarán las Series de Campeonato de la LMB: Equipos clasificados y cruces confirmados al momento

MEDIO TIEMPO

La Liga Mexicana de Beisbol comienza a llegar a su punto culminante a finales de agosto con el desarrollo de los Playoffs de la temporada 2025, donde ya tenemos varios equipos clasificados a las Series de Campeonato.

De las 4 Series de Zona originales ya tenemos 2 completamente definidas, las cuales fueron sendas barridas de los líderes de Zona Norte y Zona Sur en la temporada regular. Y es que mostrando todo su poder, tanto los Sultanes de Monterrey como los Diablos Rojos del México dejaron en el camino en 4 juegos a los Tecolotes de los 2 Laredos y a Pericos de Puebla, respectivamente.

Sin embargo, aún no todo está claro, pues la eliminatoria entre Guerreros de Oaxaca y Piratas de Campeche está 3-2 a favor de los primeros, quienes podrán finiquitar todo cerrando la serie en casa, donde solo requieren un triunfo para avanzar. Mientras tanto, Charros de Jalisco también tiene sobre la lona a los Algodoneros de Unión Laguna, que en este momento tienen desventaja de 3-1.

¿Cómo se jugarán las Series de Campeonato en la LMB?

Con este panorama, la Final del Sur ya tiene a los vigentes campeones de la LMB instalados, mientras que los Fantasmas Grises son el primer clasificado para el duelo por el título del Norte.

En el caso de los Diablos Rojos del México esperan rival entre el ganador de la serie de los Guerreros de Oaxaca y los Piratas de Campeche, mientras que los Sultanes de Monterrey estarán atentos a la resolución del choque entre Charros de Jalisco y Algodoneros de Unión Laguna para conocer a su siguiente oponente.

¿Cuándo se jugarán las Series de Campeonato en la LMB?

Independientemente de cómo resulten las series que aún restan por definirse, la Liga Mexicana de Beisbol ya tiene programado cuándo se llevarán a cabo los juegos de las Series de Campeonato, mismas que dejarán la mesa puesta para la Serie del Rey 2025.

Las Series de Campeonato de la Zona Norte y Zona Sur comenzarán a partir del próximo sábado 30 de agosto y se prolongarán hasta el lunes 8 de septiembre en caso de ser necesario.