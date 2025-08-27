Revelan acuerdo de culpabilidad de “El Mayo” Zambada: incluye mega decomiso y posible deportación

DEBATE

Se ha revelado el acuerdo de culpabilidad firmado por Ismael “El Mayo” Zambada ante las autoridades de Estados Unidos. El documento, filtrado por la periodista Phoebe Eaton, detalla la aceptación de cargos de uno de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa, una condena de cadena perpetua, el decomiso de 15 mil millones de dólares y la posibilidad de una eventual deportación a México.

El acuerdo, firmado por el propio Ismael Zambada, establece que aceptó cargos por operar una empresa criminal continua y conspiración de crimen organizado, por lo que además de la sentencia y el decomiso millonario, se compromete a cooperar con las autoridades estadounidenses para identificar sus activos y transferir la titularidad de sus bienes.

Asimismo, se compromete a divulgar todos sus activos en un estado financiero que deberá entregar a más tardar 60 días antes de su sentencia, programada para enero de 2026.

“El demandado se compromete a colaborar plenamente con el gobierno para efectuar el pago de la Sentencia de Decomiso, entre otras cosas, mediante la formalización de los documentos necesarios para la transferencia de la titularidad a los Estados Unidos”, dice una parte del acuerdo.

El documento también expone la posibilidad de que Ismael “El Mayo” Zambada sea deportado a México una vez que cumpla su sentencia.

Zambada reconoce que su declaración de culpabilidad tendrá consecuencias en su estatus migratorio, ya que no es ciudadano estadounidense. Sin embargo, afirma que asume las consecuencias de la deportación, aun si esta es automática.

El documento destaca que, si el acusado no efectúa el pago antes de enero de 2026, la justicia de Estados Unidos podrá confiscar cualquier otra propiedad suya hasta alcanzar la cifra acordada.

Aunque el acuerdo plantea la posibilidad de deportación, también deja abierta la puerta a que Zambada permanezca en una prisión estadounidense.

Con su firma, “El Mayo” Zambada, uno de los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa renuncia a cualquier derecho de apelación o de recuperar los bienes asegurados.

“El acusado reconoce que declararse culpable puede tener consecuencias en su estatus migratorio si no es ciudadano estadounidense (…) De hecho, dado que el acusado se declara culpable de participar en una actividad delictiva continua y de conspirar para violar el Título 18 del Código de los Estados Unidos, artículo 1962(c), la deportación es presuntamente obligatoria. Sin embargo, la deportación y otras consecuencias migratorias son objeto de un procedimiento separado, y el acusado entiende que nadie, ni siquiera su abogado ni el Tribunal de Distrito, puede predecir con certeza el efecto de su condena en su estatus migratorio. Sin embargo, el acusado afirma que quiere declararse culpable independientemente de las consecuencias migratorias que su declaración pueda conllevar, incluso si la consecuencia es su expulsión automática de los Estados Unidos”, señala otro parte del documento firmado por Zambada.