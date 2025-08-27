Inseguridad Slider Principal

Fotonota: ¡Otro embolsado en Puebla capital; ahora atrás de La Cuchilla!

By Redaccion2 / 27 agosto, 2025

Desde Puebla

Elementos del ejército y policía municipal resguardan donde fue localizada una persona sin vida y embolsada atrás del tianguis La Cuchilla.

